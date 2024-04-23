На Полтавщині створять підрозділи підводного розмінування та підготовки верхолазів-рятувальників

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 0

У тренувальному комплексі для верхолазів-рятувальників навчатимуться люди з усієї України

На Полтавщині створять підрозділ підводного розмінування та рятування на воді, а також підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Про це під час навчань 23 квітня розповів Андрій Хижняк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Андрій Хижняк розповів, що практика останніх дві показала, що у випадках надзвичайних ситуацій виходить залучити тільки підрозділи ДСНС та Національної поліції.

– Комунальники випадають з когорти тих людей, яких ми можемо залучити кожну хвилину. Ми сподіватися на них дуже не можемо, тому що їх, по-перше, призивають в армію, по-друге, є момент, що вони не військові, не люди у погонах, – сказав він.

Тому і вирішили створити підрозділ підводного розмінування та рятування на воді. До нього ввійдуть 18 людей.

– Штатні зміни я вже голові та міністру презентував, підтримано. Думаю, на наступному тижні вам доповім, що буде далі, – звернувся очільник ДСНС Андрій Хижняк до начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Спорядження, з яким працюють рятувальники

Також Андрій Хижняк поінформував, що в області також створять підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Змонтують тренувальний комплекс, який дасть змогу активно готувати людей. У цьому пункті проводитимуть навчання для надзвичайників з усієї України.

Необхідне для навчального пункту спорядження