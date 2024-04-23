На Полтавщині створять підрозділи підводного розмінування та підготовки верхолазів-рятувальників

На Полтавщині створять підрозділ підводного розмінування та рятування на воді, а також підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Про це під час навчань 23 квітня розповів Андрій Хижняк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
Андрій Хижняк розповів, що практика останніх дві показала, що у випадках надзвичайних ситуацій виходить залучити тільки підрозділи ДСНС та Національної поліції.
Тому і вирішили створити підрозділ підводного розмінування та рятування на воді. До нього ввійдуть 18 людей.
Спорядження, з яким працюють рятувальники
Також Андрій Хижняк поінформував, що в області також створять підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Змонтують тренувальний комплекс, який дасть змогу активно готувати людей. У цьому пункті проводитимуть навчання для надзвичайників з усієї України.
Необхідне для навчального пункту спорядження
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