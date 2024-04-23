Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині створять підрозділи підводного розмінування та підготовки верхолазів-рятувальників

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 0

 

У тренувальному комплексі для верхолазів-рятувальників навчатимуться люди з усієї України

На Полтавщині створять підрозділ підводного розмінування та рятування на воді, а також підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Про це під час навчань 23 квітня розповів Андрій Хижняк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Андрій Хижняк розповів, що практика останніх дві показала, що у випадках надзвичайних ситуацій виходить залучити тільки підрозділи ДСНС та Національної поліції.

– Комунальники випадають з когорти тих людей, яких ми можемо залучити кожну хвилину. Ми сподіватися на них дуже не можемо, тому що їх, по-перше, призивають в армію, по-друге, є момент, що вони не військові, не люди у погонах, – сказав він.

Тому і вирішили створити підрозділ підводного розмінування та рятування на воді. До нього ввійдуть 18 людей.

– Штатні зміни я вже голові та міністру презентував, підтримано. Думаю, на наступному тижні вам доповім, що буде далі, – звернувся очільник ДСНС Андрій Хижняк до начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Спорядження, з яким працюють рятувальники

Також Андрій Хижняк поінформував, що в області також створять підрозділ підготовки верхолазів-рятувальників. Змонтують тренувальний комплекс, який дасть змогу активно готувати людей. У цьому пункті проводитимуть навчання для надзвичайників з усієї України.

Необхідне для навчального пункту спорядження

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ДСНС рятувальники навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх