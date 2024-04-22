Яку фінансову допомогу можуть отримати патронатні родини

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 85

На Полтавщині продовжують впроваджувати пілотний проєкт з новим підходом до сімейного патронату. У Полтавській обласній військовій адміністрації пояснили, які виплати можуть отримати патронатні сім'ї

Цього року на Полтавщині з’явилися ще три патронатні сім’ї. Про це йдеться у телеграм-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Нагадаємо, у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Загалом в області функціонує 16 таких родин, в яких зростають 32 дитини, повідомляє Філіп Пронін.

« Патронатні сім’ї приходять на допомогу, коли соціальним службам доводиться вилучати дитину з сім’ї. Термін перебування не перевищує трьох, а в деяких випадках — шести місяців. Проте на період дії воєнного стану дитина може жити в такій родині до його завершення і ще протягом одного місяця після», — пише голова Полтавської ОВА.

Вихователі можуть отримувати щомісячну зарплату у 15 тисяч 140 грн. А також розраховувати на державну соціальну допомогу на утримання кожної дитини.

Максимальний розмір такої допомоги:

на дітей віком до 6 років — 6407,50 грн (на дітей з інвалідністю до 6 років — 8970,50 грн) на місяць;

на дітей віком від 6 до 18 років — 7990 грн (на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 11186 грн) на місяць.

У Полтавській ОВА повідомляють, що охочі створити патронатну родину можуть звернутися за додатковою інформацією до служби у справах дітей Полтавської ОВА за телефоном: 0532502727.

Нагадаємо, міністерка соцполітики Оксана Жолнович анонсувала розвиток мережі патронатних родин.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин: