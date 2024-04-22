Яку фінансову допомогу можуть отримати патронатні родини

На Полтавщині продовжують впроваджувати пілотний проєкт з новим підходом до сімейного патронату. У Полтавській обласній військовій адміністрації пояснили, які виплати можуть отримати патронатні сім'ї
Цього року на Полтавщині з’явилися ще три патронатні сім’ї. Про це йдеться у телеграм-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Нагадаємо, у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Загалом в області функціонує 16 таких родин, в яких зростають 32 дитини, повідомляє Філіп Пронін.
Вихователі можуть отримувати щомісячну зарплату у 15 тисяч 140 грн. А також розраховувати на державну соціальну допомогу на утримання кожної дитини.
Максимальний розмір такої допомоги:
У Полтавській ОВА повідомляють, що охочі створити патронатну родину можуть звернутися за додатковою інформацією до служби у справах дітей Полтавської ОВА за телефоном: 0532502727.
Нагадаємо, міністерка соцполітики Оксана Жолнович анонсувала розвиток мережі патронатних родин.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин:
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