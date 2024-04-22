У деяких районах Кременчука зникла вода

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

Пов'язано це з аварійним поривом на мережі

Сьогодні, 22 квітня, у деяких районах Кременчука вимкнули воду. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.

Вимкнули комунальники воду у зв’язку з аварійним поривом мережі за адресами:

вул. Нагірна, 4;

вул. Європейська, 41, 43, 39, 37, 62, 64;

просп. Свободи, 18.

Орієнтовний час відновлення водопостачання — 18.00. Також комунальники попереджають мешканців, що після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Нагадаємо, цього тижня, 25 та 26 квітня, у частині будинків центру та правобережжя Кременчука буде відсутнє водопостачання — комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі.