У деяких районах Кременчука зникла вода

Сьогодні, 22 квітня, у деяких районах Кременчука вимкнули воду. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.
Вимкнули комунальники воду у зв’язку з аварійним поривом мережі за адресами:
Орієнтовний час відновлення водопостачання — 18.00. Також комунальники попереджають мешканців, що після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Нагадаємо, цього тижня, 25 та 26 квітня, у частині будинків центру та правобережжя Кременчука буде відсутнє водопостачання — комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі.
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