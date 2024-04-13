Менше ніж за рік депутат Бокован та його дружина заробили понад 11 мільйонів гривень: як він це прокоментував

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 7

Його дружина також придбала нерухомість майже за 5 мільйонів гривень

У 2023 році депутат Кременчуцької міської ради та помічник народного депутата Юрія Шаповалова Микола Бокован задекларував понад 5 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності і ще 5 млн 696 тисяч гривень — дохід своєї дружини Марини Бокован. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Відомо, що жінка отримала гроші від підприємницької діяльності. У 2023 році Марина Бокован також придбала у Кременчуці нежитлове приміщення, площа якого склала 450,5 м². Вартість нерухомості — майже 5 мільйонів гривень.

За даними Youcontrol, як підприємці Микола і Марина Боковани були оформлені 1 травня 2023 року — ФОП відкрили в один день. Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, єдиним доходом сім’ї залишалась заробітна плата Миколи Бокована, як помічника депутата.

За вказаною інформації у соцмережах, Марина Бокован працює SMM-спеціалістом в діджитал агенції Zwebra. На сайті агенції розміщена анкета Марини Бокован, як їх працівниці.

У коментарі ТЪ Микола Бокован розповів, що його підприємницька діяльність «ніяк не пов’язана ні з бюджетними коштами, ні з якимись коштами держави». Бізнес депутат веде у Києві, як і його дружина, за даними Youcontrol, у сфері обслуговування.

Підприємництвом депутат почав займатись до повномасштабного вторгнення, тоді «вже велися перемовини», каже Бокован. За його словами, він співпрацює з однією з великих мереж в Україні.

— Так сталося, що один з партнерів по цьому напрямку роботи виїхав за кордон, то я фактично зайняв його місце, — коментує кількість доходу депутат.

Він наголошує, що прибуток від доходу значно відрізняється. Приміщення дружина змогла придбати коштом заощаджень та прибутку від бізнесу, додає Микола Бокован.

Нагадаємо, мільйони готівки, авто та годинник: що задекларував народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов.