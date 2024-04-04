На Полтавщині скасували графіки аварійних відключень: Філіп Пронін

Сьогодні, 4 квітня, о 22.17 на Полтавщині скасували графіки аварійних відключень. Про це повідомив голова Полтавської ОВА у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень почали діяти 4 квітня з 18.19 в Полтавській області за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосували графік аварійних відключень у 1 чергу. Про це повідомляла пресслужба «Полтаваобленерго».
Як повідомляв раніше начальник Полтавської облвійськадміністрації, станом на 19.54, без електроенергії залишалося 38 юридичних споживачів.
О 20.45 стало відомо про застосування 2 черги аварійних відключень на Полтавщині. Про це повідомляло Полтаваобленерго у своєму телеграм-каналі.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
Нагадаємо, що минулого разу ГАВ застосували на Полтавщині 29 березня, після ракетно-дронової атаки РФ. Тоді обмеження тривали 3,5 години.
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