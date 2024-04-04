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На Полтавщині скасували графіки аварійних відключень: Філіп Пронін

Вчора, 22:35 Переглядів: 111

 

Діяли графіки у дві черги через нещодавні російські атаки українських електростанцій

Сьогодні, 4 квітня, о 22.17 на Полтавщині скасували графіки аварійних відключень. Про це повідомив голова Полтавської ОВА у своєму телеграм-каналі.

«Вдячні енергетикам країни за їхню роботу», — написав очільник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень почали діяти 4 квітня з 18.19 в Полтавській області за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосували графік аварійних відключень у 1 чергу. Про це повідомляла пресслужба «Полтаваобленерго».

Як повідомляв раніше начальник Полтавської облвійськадміністрації, станом на 19.54, без електроенергії залишалося 38 юридичних споживачів. 

О 20.45 стало відомо про застосування 2 черги аварійних відключень на Полтавщині. Про це повідомляло Полтаваобленерго у своєму телеграм-каналі.

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що минулого разу ГАВ застосували на Полтавщині 29 березня, після ракетно-дронової атаки РФ. Тоді обмеження тривали 3,5 години.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: відключення електроенергії світло ГАВ
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