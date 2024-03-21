24 березня кременчужан навчать проводити серцево-легеневу реанімацію (афіша)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 85

У неділю, 24 березня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з теми: серцево-легенева реанімація.

Початок об 11.00. Триватиме захід 2 години.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати:

2 пари гумових рукавичок;

зручний одяг.

Нагадаємо, нещодавно Роман провів тренінги з першої допомоги при невідкладних станах та зупинки кровотеч.