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Спорт, Полтавщина

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» провів гру-спаринг перед початком весняної частини сезону

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

 

Для «Гірника-Спорт» це була досить серйозна перевірка із командою, яка продовжить сезон у групі «Чемпіонська» Першої ліги

Команда із Горішніх Плавнів після поєдинків на штучних полях під час тренувальних зборів провела перший матч на натуральному трав’яному газоні домашнього спорткомплексу «Юність» із земляками з СК «Полтава».

Для «Гірника-Спорт» це була досить серйозна перевірка із командою, яка продовжить сезон у групі «Чемпіонська» Першої ліги. Виступи тут полтавська команда розпочне на 7 місці. Нагадаємо, що «Гірник-Спорт» гратиме у групі «Вибування», в якій розпочне виступи із 5-го місця.

«Гірник-Спорт» — СК «Полтава» — 0:2. Голи: Щербак Дмитро, 45 (0:1), Плахтир Дмитро, 85 (0:2).

Дощова погода, яка тривала протягом дня проведення гри, дещо ускладнила умови для гравців обох команд, які намагалися грати у швидкому темпі та обмінювалися атаками. Гостям двічі вдалося реалізувати свої моменти наприкінці кожного із таймів.

Перед самою перервою Дмитро Щербак замкнув простріл, знаходячись у воротарському майданчику «гірників» — 0:1. У другому таймі «Гірник-Спорт» намагався зрівняти рахунок. Найближчими до цього були Радіон Посєвкін та Інал Черткоєв, які атакували ворота «Полтави» після дальніх ударів, втім у цих моментів надійно зіграв голкіпер Богдан Васецький.

Наприкінці матчу успіх полтавській команді приніс кутовий. Після навісу подачу замкнув Дмитро Плахтир — 0:2. Після цього матчу гравці «Гірника-Спорт» отримали вихідний, а підготовку до першого офіційного матчу у цьому році розпочнуть у неділю, 17 березня. «Гірник-Спорт» розпочне другу частину чемпіонату домашнім матчем із тернопільською «Нивою» у п’ятницю, 22 березня.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: ФК «Гірник-Спорт»
Теги: Гірник-Спорт футбол
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