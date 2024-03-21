У Кременчуці «замінували» гімназію № 28

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 223 Коментарів: 1

21 березня правоохоронцям надійшла інформація про замінування гімназії №28 у Кременчуці.

Наразі навчальний процес призупинений. Правоохоронці перевіряють інформацію, на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що востаннє гімназію №28 «мінували» 15 січня. Тоді інформація не підтвердилась.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.