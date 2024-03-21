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Надзвичайні новини

У Кременчуці «замінували» гімназію № 28

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 223 Коментарів: 1

 

Правоохоронці перевіряють інформацію

21 березня правоохоронцям надійшла інформація про замінування гімназії №28 у Кременчуці. 

Наразі навчальний процес призупинений. Правоохоронці перевіряють інформацію, на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що востаннє гімназію №28 «мінували» 15 січня. Тоді інформація не підтвердилась.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

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Автор: Руслана Горгола
Теги: замінування гімназія №28
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Коментарі: 1

860
Andron777:
Сьогодні, 15:35

А чого не пишуть результати розслідування по цих випадках?  Вони вже привикли никати по дворах, тупо сидіти в мережах та шморгати телефони. Їм це навчання до одного місця. Не всім звичайно, але більшості. От вони і "мінують". Краще ж шворкатись по вулиці ніж сидіти за партою...


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