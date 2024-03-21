На вокзалі у Полтаві помер чоловік з Харківщини: поліція розслідує вбивство

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 572

20 березня близько 8.30 на пероні Південного залізничного вокзалу в Полтаві виявили тіло чоловіка. Адміністрація вокзалу сповістила про смерть чоловіка правоохоронців. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група встановила особу померлого. Ним виявися 72-річний мешканець Харківщини. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.