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Мітинг та автопробіг: кременчужани вимагали від влади збільшення фінансування для потреб армії

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 236

 

На площі Незалежності містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші — захисникам Батьківщини!» та скандували: «Владу в окопи!»

16 березня у Кременчуці відбувся черговий мітинг «Гроші на ЗСУ!». Кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.

 

— Ми проводимо такі заходи, щоб нагадати кременчужанам про те, що війна триває, що хлопці нас захищають. І особисто я виходжу на ці мітинги заради майбутнього своєї доньки, онуки. І щоб всі діти України жили у вільній країні, розмовляли українською мовою, і щоб їм не казали, що так добре жити не можна, — говорить активістка Алла Буліна.

На площі Незалежності містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші — захисникам Батьківщини!» та скандували: «Владу в окопи!».

 

— Це не популістська фраза «Влади в окопи», це — наші реалії. Поки наша влада не пройде шлях українського воїна, як вони взагалі можуть приймати рішення про якесь перерозподілення бюджету? Хай вони пройдуть військове навчання, отримають державне забезпечення, поїдуть посидять в окопах, тільки не за 50 км, а в справжні окопи. Нехай відчують на собі все, що відбувається на передовій, а потім повертаються та приймають рішення щодо бюджетів, — говорить активістка Олеся Спіцина.

 

Після мітингу розпочався автопробіг. 10 автомобілів з прапорами України, у супроводі патрульної поліції з площі Незалежності вирушили Кременчуком.

 

Маршрут проходив через вулицю Соборну, проспектом Свободи, проспектом Лесі Українки та закінчився на алеї Слави Свіштовського кладовища. Там усі учасники вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.

 

Нагадаємо, це вже не перша подібна акція у нашому місті. Наприклад, 28 жовтня 2023 року кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії.

16 лютого ми писали, що кременчужанка вийшла на одиничний пікет із закликом до Сирського та Зеленського звільняти Авдіївку особисто.

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Автор: Дарія Згура
Теги: гроші ЗСУ мітинг допомога ЗСУ допомога військовим
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