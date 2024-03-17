Мітинг та автопробіг: кременчужани вимагали від влади збільшення фінансування для потреб армії

На площі Незалежності містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші — захисникам Батьківщини!» та скандували: «Владу в окопи!»
16 березня у Кременчуці відбувся черговий мітинг «Гроші на ЗСУ!». Кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.
На площі Незалежності містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші — захисникам Батьківщини!» та скандували: «Владу в окопи!».
Після мітингу розпочався автопробіг. 10 автомобілів з прапорами України, у супроводі патрульної поліції з площі Незалежності вирушили Кременчуком.
Маршрут проходив через вулицю Соборну, проспектом Свободи, проспектом Лесі Українки та закінчився на алеї Слави Свіштовського кладовища. Там усі учасники вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Нагадаємо, це вже не перша подібна акція у нашому місті. Наприклад, 28 жовтня 2023 року кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії.
16 лютого ми писали, що кременчужанка вийшла на одиничний пікет із закликом до Сирського та Зеленського звільняти Авдіївку особисто.
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