У Кременчуці на благоустрій пішохідного переходу в парку Миру витратили 403 тисячі грн

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На сесії Кременчуцької міської ради звітували про витрачання коштів цільового фонду

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 15 березня, депутати затвердили звіт про надходження та використання коштів цільового фонду за 2023 рік. У другому пункті цього рішення йдеться про необхідність оприлюднити це рішення відповідно до вимог законодавства.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив допомогти міській раді це зробити, зважаючи на значні суми та мету цих витрат.

Зазначимо, що цільовий фонд міської ради формується з метою благоустрою території громади коштом обов’язкових пайових внесків забудовників та власників тимчасових споруд підприємницької діяльності.

У пояснювальній записці до ухваленого депутатами рішення йдеться про те, що у 2023 році до цільового фонду міської ради надійшло 5 млн 237 тис. грн. Залишок коштів у фонді станом на 1 січня минулого року складав 1 млн 91 тис. грн. У 2023 році коштом цих коштів було профінансовано 38 рішень щодо витрат на загальну суму 5,7 млн грн.

На що ж витратили ці кошти?

Благоустрій зелених зон, парків та кронування

Найбільше коштів минулого року виділили на благоустрій зелених зон та зон відпочинку відповідно до програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» — 1 млн грн.

Окремими рішеннями міськвиконкому кошти на благоустрій зелених зон та зон відпочинку протягом року виділялися ще 5 разів у розмірах від 99 949 до 199 000 грн — загалом понад 691 тис. грн.

На оплату послуг по боротьбі з карантинною рослинністю на території закладів охорони здоров’я витратили понад 104 тис. грн.

На кронування, санітарну обрізку та видалення дерев — двома рішеннями понад 65 тис. грн.

А на видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев та кущів на міських кладовищах кошти виділяли також двома рішеннями на суми 99 990 грн та 200 010 грн.

Пішохідний перехід у парку Миру

На благоустрій та озеленення пішохідного переходу між парком Миру та вулицею Героїв Маріуполя з цільового фонду минулого року 5 рішеннями виконкому виділили понад 403 тис. грн. Кошти виділялися:

на оплату послуг з благоустрою пішохідного переходу та придбання посадкового матеріалу — 205 580 грн;

на оплату послуг з монтажу та встановлення системи поливу зеленої зони пішохідного переходу — 119 тис. грн;

на придбання посадкового матеріалу на озеленення території пішохідного переходу — 40 900 грн;

на коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по цьому об’єкту — 20 269 грн;

на оплату послуг з вивозу будівельного сміття з території пішохідного переходу — 18 000 грн.

Нагадаємо, на будівництво цього пішохідного переходу минулого року виділили 1 млн 311 тис. грн. Саме така сума була передбачена у Плані економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік.

Пам’ятка садово-паркового мистецтва «Слава»

Для розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства парку — пам’ятки садово-паркового мистецтва «Слави» з цільового фонду минулого року витратили 46 985 грн.

А для виконання робіт з капітального ремонту цього об’єкту двома рішеннями міськвиконкому виділялося по 500 тисяч — загалом 1 млн грн.

Окремим рішенням понад 274 тис. грн було виділено на утримання скверу імені Олега Бабаєва.

На ремонти об’єктів благоустрою

Для виконання робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою зеленого господарства минулого року виділили понад 131 тис. грн.

На поточний ремонт тротуарної доріжки до найпростішого укриття на території закладу освіти — понад 138 тис. грн.

На технічне обслуговування та ремонту елементів спортивних, дитячих та інших майданчиків — понад 111 тис. грн.

А для поточного ремонту та утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів трьома рішеннями виділили понад 331 тис. грн.

Найбільшу суму — 271 920 грн витратили на встановлення нового спортивного майданчика з гумовим покриттям в районі житлових будинків № 7 та № 9 по вул. Єднання України.

На проєкти

На розроблення проєкту організації території пам’ятки садово-паркового мистецтва «Придніпровський міський парк» минулого року виділили 85 тис. грн.

На розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природно-заповідного призначення — 50 тис. грн.

А на розроблення та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування — 98 тис. грн.

Погашення боргів

З цільового фонду міської ради двома рішеннями виділили кошти на виконання зобов’язань, які виникли у 2022 році, були профінансовані, але не проведені Управлінням Держказначейства по об'єктах:

улаштування гумового покриття дитячого спортивно-ігрового комплексу в районі житлового будинку № 14 кварталу 287 — 298 333 грн;

КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» — 125 663 грн.

На портретні рамки та інше

На придбання нових портретних рамок та забезпечення належного утримання портретів почесних громадян міста з цільового фонду минулого року виділили 50 800 грн.

Для оплати підключення до мережі централізованого водопостачання — 49 700 грн.

На оплату послуг з прибирання прибудинкової території по проспекту Свободи,77 — 48 964 грн.

Та на придбання мотогазонокосарки — 16 тис. грн.

Витрати на суму менше ніж 10 тис. грн, які також є у звіті, ми не згадуємо.