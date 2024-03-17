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Тінь, мандрівка і стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 154

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Елізабет Гілберт «Природа всіх речей»

Алмі Віттекер, жінці з гострим розумом та невгасимою цікавістю до навколишнього світу, випала доля жити в епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Алмина історія — це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його попри невтолені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним ботаніком поряд із відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. І чи зможе вона хоч на крок наблизитися до істинного знання про природу всіх речей?

Джон Грей «Чоловіки з Марса. Жінки з Венери»

Цю книжку автор написав з урахуванням досвіду та фактичного матеріалу, якими він оволодів, працюючи консультантом подружніх пар. Розкриваючи таємниці безконфліктного існування, допомагаючи усвідомити, що способи спілкування, емоційні потреби і моделі поведінки представників протилежних статей можуть бути надзвичайно різними, Джон Грей вчить, як знайти спільну мову «представникам різних планет», дає шанс мільйонам сімей зміцнити свої стосунки, порозумітися, відновити колишні почуття.


  
 

Надія Гуменюк «Тінь Командора»

Рута Ружин тільки-но вжилася в роль матері для сироти Соломійки та коханої для Свята. Однак кримінальний світ вириває жінку із сімейної ідилії: для журналістки знову знаходиться робота. Усе розпочинається з безглуздого, на перший погляд, викрадення старого комп’ютера Руути з редакції та бронзової скульптури — з музею. Місцеві оперативники заходять у глухий кут. Їхня єдина версія — статую забрав скульптор, а комп’ютер украв якийсь жартівник. І лише Рута впевнена, що вони помиляються, та вперто продовжує розслідування. І ось з’являється перша жертва. Оперативники майже відразу знаходять підозрюваного. Однак Рута впевнена, що схопили не того…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: starylev.com.ua
Теги: книги бібліотека
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