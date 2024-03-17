Тінь, мандрівка і стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних

Елізабет Гілберт «Природа всіх речей» Алмі Віттекер, жінці з гострим розумом та невгасимою цікавістю до навколишнього світу, випала доля жити в епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Алмина історія — це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його попри невтолені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним ботаніком поряд із відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. І чи зможе вона хоч на крок наблизитися до істинного знання про природу всіх речей?

