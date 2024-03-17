Тінь, мандрівка і стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Елізабет Гілберт «Природа всіх речей»
Алмі Віттекер, жінці з гострим розумом та невгасимою цікавістю до навколишнього світу, випала доля жити в епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Алмина історія — це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його попри невтолені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним ботаніком поряд із відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. І чи зможе вона хоч на крок наблизитися до істинного знання про природу всіх речей?
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Джон Грей «Чоловіки з Марса. Жінки з Венери»
Цю книжку автор написав з урахуванням досвіду та фактичного матеріалу, якими він оволодів, працюючи консультантом подружніх пар. Розкриваючи таємниці безконфліктного існування, допомагаючи усвідомити, що способи спілкування, емоційні потреби і моделі поведінки представників протилежних статей можуть бути надзвичайно різними, Джон Грей вчить, як знайти спільну мову «представникам різних планет», дає шанс мільйонам сімей зміцнити свої стосунки, порозумітися, відновити колишні почуття.
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Надія Гуменюк «Тінь Командора»
Рута Ружин тільки-но вжилася в роль матері для сироти Соломійки та коханої для Свята. Однак кримінальний світ вириває жінку із сімейної ідилії: для журналістки знову знаходиться робота. Усе розпочинається з безглуздого, на перший погляд, викрадення старого комп’ютера Руути з редакції та бронзової скульптури — з музею. Місцеві оперативники заходять у глухий кут. Їхня єдина версія — статую забрав скульптор, а комп’ютер украв якийсь жартівник. І лише Рута впевнена, що вони помиляються, та вперто продовжує розслідування. І ось з’являється перша жертва. Оперативники майже відразу знаходять підозрюваного. Однак Рута впевнена, що схопили не того…
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