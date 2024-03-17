Найтепліші спогади про людей, яких вже немає: містяни діляться щемливими історіями

Остання неділя перед Великим постом вважається прощеною. Містяни поділилися з «Кременчуцьким Телеграфом» теплими спогадами про своїх близьких, друзів, яких вже немає серед живих. А також розповіли про тих, у кого б попросили пробачення, якби мали таку змогу
Прощена неділя завершує масляний тиждень. Від понеділка, 18 березня, до 4 травня триватиме Великий піст. В православній традиції у Прощену неділю заведено просити пробачення у близьких, прощати свої гріхи та тих, хто образив злим словом чи вчинком. Цей день присвячують спілкуванню з друзями та рідними. «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у містян, чи є ті, у кого вони б хотіли попросити пробачення, втім, вже не мають такої змоги.
Більше спогадів від мешканців Кременчука дивіться у відео.
Нагадаємо, про Великий піст, Прощену неділю та від чого варто відмовитися на наступні 48 днів «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.
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