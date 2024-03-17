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Найтепліші спогади про людей, яких вже немає: містяни діляться щемливими історіями

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 299

 

Остання неділя перед Великим постом вважається прощеною. Містяни поділилися з «Кременчуцьким Телеграфом» теплими спогадами про своїх близьких, друзів, яких вже немає серед живих. А також розповіли про тих, у кого б попросили пробачення, якби мали таку змогу

Прощена неділя завершує масляний тиждень. Від понеділка, 18 березня, до 4 травня триватиме Великий піст. В православній традиції у Прощену неділю заведено просити пробачення у близьких, прощати свої гріхи та тих, хто образив злим словом чи вчинком. Цей день присвячують спілкуванню з друзями та рідними. «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у містян, чи є ті, у кого вони б хотіли попросити пробачення, втім, вже не мають такої змоги.

— Я б попросила вибачення у своєї бабусі. Саме з нею у мене пов’язані найтепліші спогади. Все дитинство з нею пройшло, якби була така змога, звернулася саме до бабусі, — розповідає містянка, з якою вдалося поспілкуватися «Кременчуцькому Телеграфу».

Більше спогадів від мешканців Кременчука дивіться у відео.

Нагадаємо, про Великий піст, Прощену неділю та від чого варто відмовитися на наступні 48 днів «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон. 

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук Прощена неділя люди опитування
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