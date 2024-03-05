Прикордонники почали перевіряти чоловіків через реєстр військовозобов’язаних

Держприкордонслужба почала перевіряти чоловіків через реєстр військовозобов’язаних «Оберіг», який почав працювати з середини лютого. Про це повідомили у Міністерстві оборони.
З його допомогою за останні три тижні, прикордонники вже змогли попередити 230 спроб незаконного перетину кордону з підробленими документами. Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн.
У режимі автоматичного обміну з інших електронних реєстрів до реєстру «Оберіг» потрапляє така інформація:
Інформація до «Оберегу» надходить із реєстрів РАЦС, Державної міграційної служби, Державної податкової служби, Державної прикордонної служби, Міносвіти, МОЗ, Пенсійного фонду, Офісу генерального прокурора, Державної судової адміністрації.
Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, що уряд пропонує жорсткіше проводити мобілізацію та надати додаткові повноваження ТЦК.
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