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Прикордонники почали перевіряти чоловіків через реєстр військовозобов’язаних

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 588

 

Раніше документи перевіряли через ТЦК

Держприкордонслужба почала перевіряти чоловіків через реєстр військовозобов’язаних «Оберіг», який почав працювати з середини лютого. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

З його допомогою за останні три тижні, прикордонники вже змогли попередити 230 спроб незаконного перетину кордону з підробленими документами. Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн.

— Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. «Оберіг» дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактора, — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

У режимі автоматичного обміну з інших електронних реєстрів до реєстру «Оберіг» потрапляє така інформація:

  • персональні дані (ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо);
  • службові дані (про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше).

Інформація до «Оберегу» надходить із реєстрів РАЦС, Державної міграційної служби, Державної податкової служби, Державної прикордонної служби, Міносвіти, МОЗ, Пенсійного фонду, Офісу генерального прокурора, Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, що уряд пропонує жорсткіше проводити мобілізацію та надати додаткові повноваження ТЦК.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Держприкордонслужба ТЦК та СП війна
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