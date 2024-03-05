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Суд на Полтавщині виніс вирок військовому, який самовільно залишив частину

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 431

 

Військовий готовий воювати засудженим, якщо буде такий дозвіл

1 березня Зіньківський районний суд виніс вирок солдату, який самовільно залишив військову частину. Обвинувачений мав повернутись з десятиденної відпустки, але не зробив цього. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що в середині вересня минулого року військовий отримав щорічну відпустку, з якої мав повернутися через 10 днів. У вказаний час чоловік в частині не з’явився, нікого про затримку не попереджав і не мав на те поважних причин, написано у вироку.

Солдата затримали у січні 2024 року. У суді військовослужбовець визнав вину і заявив, що «якщо буде можливість після внесення змін у законодавство про дозвіл воювати засудженим, він піде добровільно воювати». 

Обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині за ухилення від мобілізації та через нещирість чоловіка суд позбавив його волі.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: centreua.org
Теги: суд військові
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