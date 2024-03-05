У Кременчуці пройшли кваліфікаційні турніри з шахів

З 24 лютого по 3 березня, у Кременчуці в Освітньому хабі «Інша Освіта», у вихідні пройшли кваліфікаційні турніри з шахів нормою 1 та 2 розряду. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».
Всього у змаганнях взяли участь 24 шахісти, були як і дорослі, гості з Горішніх Плавнів, Олександрії, так і вихованці: спортивного комплексу «Нафтохімік», КМЦПО «Академії Майбутнього», «Каїсси» тощо. Учасники були поділені у дві групи відповідно до своїх розрядів.
Тож у Кваліфікаційному на 1 розряд без виконання нормативу, основні призери:
Серед дітей 2010 р. і молодших:
Серед дівчат — Софія Капацина 5.
Кваліфікаційний на 2 розряд маємо 1 виконання, основні призери:
Серед дітей 2012 р. і молодших:
Серед дівчат — Поліна Бондаренко 2.5
Нагадаємо, що 10 лютого у Кременчуці у спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання зі швидких шахів.
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