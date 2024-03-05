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Кременчук, Спорт

У Кременчуці пройшли кваліфікаційні турніри з шахів

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 116

 

Всього у змаганнях взяли участь 24 шахісти

З 24 лютого по 3 березня, у Кременчуці в Освітньому хабі «Інша Освіта», у вихідні пройшли кваліфікаційні турніри з шахів нормою 1 та 2 розряду. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».

 

Всього у змаганнях взяли участь 24 шахісти, були як і дорослі, гості з Горішніх Плавнів, Олександрії, так і вихованці: спортивного комплексу «Нафтохімік», КМЦПО «Академії Майбутнього», «Каїсси» тощо. Учасники були поділені у дві групи відповідно до своїх розрядів.

 
Тож у Кваліфікаційному на 1 розряд без виконання нормативу, основні призери:

  • 1 місце Олексій Стависький 6.5
  • 2 місце Марина Сьоміна 6.5
  • 3 місце Євгеній Любченко 6

Серед дітей 2010 р. і молодших:

  • 1 місце Максим Поливко 6
  • 2 місце Мирослав Кухарчук 5
  • 2 місце Єгор Новак 4.5

Серед дівчат — Софія Капацина 5.

Кваліфікаційний на 2 розряд маємо 1 виконання, основні призери:

  • Денис місце Петрик 9 з 9
  • 2 місце В’ячеслав Морозов 6.5
  • 3 місце Марат Василець 5.5

Серед дітей 2012 р. і молодших:

  • 1 місце Христина Зазуляк 6
  • 2 місце Гліб Довгопол 5
  • 3 місце Олександр Малолєтніков 3.5

Серед дівчат — Поліна Бондаренко 2.5

 

Нагадаємо, що 10 лютого у Кременчуці у спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання зі швидких шахів.

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахи турнір змагання
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