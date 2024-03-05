На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли тіло господаря

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Вчора, 4 березня, близько 21.30, у селі Покровське Зіньківської громади загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як пожежу загасили, у будинку правоохоронці знайшли мертвого 63-річного власника господарства. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 29 лютого на Полтавщині у будинку знайшли мертвого 82-річного власника оселі.