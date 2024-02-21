Патрульна поліція Кременчука запустила розіграш з нагоди 8-ї річниці батальйону

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 156

На переможців чекають іменні подарунки з логотипом патрульної поліції

27 лютого виповнюється 8 років з дня першого чергування патрульної поліції на вулицях Кременчука.

Саме з цієї нагоди пресслужба батальйону запустила у своєму телеграм-каналі розіграш для підписників.

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник, такі конкурси вони проводять на постійній основі. А річниця створення батальйону — особлива для цього причина.

— Розігруємо іменні подарунки від патрульних з нашим логотипом, — додає Вікторія.



