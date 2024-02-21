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Кременчук

Патрульна поліція Кременчука запустила розіграш з нагоди 8-ї річниці батальйону

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 156

  

На переможців чекають іменні подарунки з логотипом патрульної поліції

27 лютого виповнюється 8 років з дня першого чергування патрульної поліції на вулицях Кременчука.

Саме з цієї нагоди пресслужба батальйону запустила у своєму телеграм-каналі розіграш для підписників. 

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник, такі конкурси вони проводять на постійній основі. А річниця створення батальйону — особлива для цього причина.

— Розігруємо іменні подарунки від патрульних з нашим логотипом, — додає Вікторія.


Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зʼявився новий керівник патрульної поліції. Батальйон очолила майор Альона Стрижак.

Також нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» проводив опитування серед містян про те, чи довіряють вони правоохоронцям:

Про те, як у Кременчуці набирали перших патрульних почитати можна тут.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук патрульна поліція розіграш конкурс подарунок
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