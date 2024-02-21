Патрульна поліція Кременчука запустила розіграш з нагоди 8-ї річниці батальйону

27 лютого виповнюється 8 років з дня першого чергування патрульної поліції на вулицях Кременчука.
Саме з цієї нагоди пресслужба батальйону запустила у своєму телеграм-каналі розіграш для підписників.
Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник, такі конкурси вони проводять на постійній основі. А річниця створення батальйону — особлива для цього причина.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зʼявився новий керівник патрульної поліції. Батальйон очолила майор Альона Стрижак.
Також нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» проводив опитування серед містян про те, чи довіряють вони правоохоронцям:
Про те, як у Кременчуці набирали перших патрульних почитати можна тут.
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