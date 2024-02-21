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Де у Кременчуці 22 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 22 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Бакинський;
  • пров. Градизький;
  • пров. Західний;
  • пров. Зв’язковий;
  • вул. Кооперативна, 43/1-84;
  • пров. Липневий;
  • вул. Проєктна;
  • вул. Раїси Кириченко, 36А;
  • пров. 1-й Весняний;
  • пров. 2-й Весняний;
  • вул. Бригадна, 43-47;
  • пров. Бригадний;
  • вул. Весняна, 3-19/5;
  • проїзд Весняний;
  • пров. Олексія Бутовського, 4-37/57;
  • пров. Пирогова;
  • вул. Размислова, 31А;
  • пров. Размислова, 2-12;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Лінійна;
  • вул. Ливарна;
  • вул. Івана Приходька;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Художня;
  • вул. Павла Чубинського;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • пров. Івана Кожедуба,
  • пров. Ливарний;
  • пров. Літописний;
  • пров. Мирний;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар’єрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11-14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Затонний, 3-11;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарська, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3-7;
  • проїзд Річковий, 4-14/29;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
  • вул. Скеляста, 16-37;
  • вул. Сумська, 58-91/27;
  • вул. Хорольська, 4-44;
  • пров. Степана Бандери, 13-30;
  • проїзд Володимира Константиновича, 11-39;
  • проїзд Івана Калиновича, 21-60;
  • пров. Князя Олега, 8-48/15;
  • вул. Кооперативна, 77-112;
  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
  • проїзд Макаренка, 7-17/7;
  • вул. Пирогова, 40/5-44/4;
  • туп. Спокійний, 2-5;
  • вул. Архітектора Сергєєва, 16-49/40;
  • пров. Бригадний, 27/44-51;
  • пров. Нечая, 21-48/38;
  • пров. Олексія Бутовського, 55-67;
  • вул. Раїси Кириченко, 28-36;
  • пров. Августина Волошина, 25-46;
  • вул. Ботанічна, 11-28;
  • вул. Кооперативна, 118-131/5;
  • вул. Нескорених, 19-52/130;
  • туп. Пугачова, 1-54;
  • вул. Гірська;
  • вул. Заводська;
  • вул. Кавказька;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Черкаська;
  • вул. Чечелівська;
  • проїзд Георгія Петька;
  • проїзд Заводський;
  • проїзд Івана Торубари;
  • проїзд Одеський;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • пров. Одеський;
  • пров. Чечелівський;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Богдана Хмельницького, 3-32/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 4-10;
  • вул. Євгена Коновальця, 3, 4;
  • проїзд Марусі Богуславки, 3, 5;
  • вул. Недогарська, 10А-22/14;
  • пров. Недогарський, 9-18/29;
  • вул. Нова, 15/14-28;
  • вул. Прирічна, 7-18;
  • вул. Тракторна, 9/8-22;
  • пров. Вишневий, 1/83-13/20;
  • проїзд Вишневий, 3-6;
  • вул. Залізнична, 79-91;
  • вул. Кагамлицька, 74;
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205;
  • вул. Богдана Хмельницького, 20А-24;
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
  • вул. Недогарська, 3;
  • вул. Нова, 2/1-14/16;
  • пров. Черкаський, 3-16;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
  • вул. Троїцька, 33-35;
  • пров. 6-й Індустріальний, 7-10;
  • вул. Олексія Древаля, 146-223;
  • вул. Гайдамацька, 21-44;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • вул. Космонавтів, 39/14-60;
  • пров. Космонавтів;
  • туп. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова, 4-29;
  • пров. Сергія Петренка, 20-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-46;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
  • вул. Зарічна, 12-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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