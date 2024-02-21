Де у Кременчуці 22 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 22 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Бакинський;
- пров. Градизький;
- пров. Західний;
- пров. Зв’язковий;
- вул. Кооперативна, 43/1-84;
- пров. Липневий;
- вул. Проєктна;
- вул. Раїси Кириченко, 36А;
- пров. 1-й Весняний;
- пров. 2-й Весняний;
- вул. Бригадна, 43-47;
- пров. Бригадний;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- проїзд Весняний;
- пров. Олексія Бутовського, 4-37/57;
- пров. Пирогова;
- вул. Размислова, 31А;
- пров. Размислова, 2-12;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Ковальська;
- вул. Лінійна;
- вул. Ливарна;
- вул. Івана Приходька;
- вул. Революціонерів;
- вул. Художня;
- вул. Павла Чубинського;
- вул. Чумацький Шлях;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Івана Кожедуба,
- пров. Ливарний;
- пров. Літописний;
- пров. Мирний;
- пров. Петра Ракітіна;
- пров. Докучаєва;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар’єрний, 7-12;
- пров. Західний, 11-14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3-7;
- проїзд Річковий, 4-14/29;
- вул. Заводська, 1-40;
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 16-37;
- вул. Сумська, 58-91/27;
- вул. Хорольська, 4-44;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- проїзд Володимира Константиновича, 11-39;
- проїзд Івана Калиновича, 21-60;
- пров. Князя Олега, 8-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-112;
- пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
- проїзд Макаренка, 7-17/7;
- вул. Пирогова, 40/5-44/4;
- туп. Спокійний, 2-5;
- вул. Архітектора Сергєєва, 16-49/40;
- пров. Бригадний, 27/44-51;
- пров. Нечая, 21-48/38;
- пров. Олексія Бутовського, 55-67;
- вул. Раїси Кириченко, 28-36;
- пров. Августина Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-54;
- вул. Гірська;
- вул. Заводська;
- вул. Кавказька;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелівська;
- проїзд Георгія Петька;
- проїзд Заводський;
- проїзд Івана Торубари;
- проїзд Одеський;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пров. Одеський;
- пров. Чечелівський;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Богдана Хмельницького, 3-32/1;
- пров. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. Євгена Коновальця, 3, 4;
- проїзд Марусі Богуславки, 3, 5;
- вул. Недогарська, 10А-22/14;
- пров. Недогарський, 9-18/29;
- вул. Нова, 15/14-28;
- вул. Прирічна, 7-18;
- вул. Тракторна, 9/8-22;
- пров. Вишневий, 1/83-13/20;
- проїзд Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Кагамлицька, 74;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205;
- вул. Богдана Хмельницького, 20А-24;
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
- вул. Недогарська, 3;
- вул. Нова, 2/1-14/16;
- пров. Черкаський, 3-16;
- вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
- вул. Троїцька, 33-35;
- пров. 6-й Індустріальний, 7-10;
- вул. Олексія Древаля, 146-223;
- вул. Гайдамацька, 21-44;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- вул. Космонавтів, 39/14-60;
- пров. Космонавтів;
- туп. Космонавтів;
- вул. Ліщинова, 4-29;
- пров. Сергія Петренка, 20-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-46;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
- вул. Зарічна, 12-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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