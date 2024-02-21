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На Полтавщині сніжило: дороги розчищали 60 комунальників

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 70

 

На дороги області виїхали 46 машин спецтехніки

Сьогодні, 21 лютого, на Полтавщині випав сніг. Про роботу комунальників у своєму телеграм-каналі відзвітував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, для розчищання доріг в області було задіяно 60 спеціалістів та 46 машин спецтехніки.

Також Філіп Пронін нагадав про телефони гарячих ліній, які цілодобово на зв’язку для допомоги водіям на дорогах: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

Нагадаємо, сьогодні у Миргородському районі на засніженій ділянці дороги перевернувся пасажирський мікроавтобус — одна із пасажирок травмувалася.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина комунальники дороги сніг
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