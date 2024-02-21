Пальне на Полтавщині продовжує дорожчати — аналітики називають причину

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 0

У середу, 21 лютого, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на усі види палива. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із початком минулого тижня, а газ почав зростати в ціні на цьому тижні.

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.

За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.

— Щодо скрапленого газу очікуємо здорожчання. Але якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу, — каже Сергій Куюн.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 21.02.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 54,46 0,00 0% Бензин А-95 51,19 +0,04 +0,087% Бензин А-92 48,47 0,00 0% Дизельне пальне 51,51 +0,17 +0,325% Газ автомобільний 27,01 +0,06 +0,206%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 21.02.2024 р.