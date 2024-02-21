У Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентують ікону в пам'ять загиблих у «Амсторі»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 92

На презентації відбудеться зустріч з автором ікони, який є деканом іконописної школи

22 лютого у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбудеться презентація ікони «Спас невинно убієнних». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від пресслужби музею.

Захід присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та в пам'ять про загиблих під час трагедії у торговому центрі «Амстор».

Також зустріч відвідає автор ікони, який є деканом іконописної школи.

Презентація відбудеться завтра, 22 лютого, о 14.00 у приміщенні краєзнавчого музею за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.

Вхід на захід вільний.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.