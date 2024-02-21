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Кременчук, Культура, Амстор, Афіша

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентують ікону в пам'ять загиблих у «Амсторі»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 92

 

На презентації відбудеться зустріч з автором ікони, який є деканом іконописної школи

22 лютого у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбудеться презентація ікони «Спас невинно убієнних». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від пресслужби музею.

Захід присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та в пам'ять про загиблих під час трагедії у торговому центрі «Амстор».

Також зустріч відвідає автор ікони, який є деканом іконописної школи.

Презентація відбудеться завтра, 22 лютого, о 14.00 у приміщенні краєзнавчого музею за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.

Вхід на захід вільний.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Краєзнавчий музей ікона презентація афіша Амстор загиблі
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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