У Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентують ікону в пам'ять загиблих у «Амсторі»

22 лютого у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбудеться презентація ікони «Спас невинно убієнних». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від пресслужби музею.
Захід присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та в пам'ять про загиблих під час трагедії у торговому центрі «Амстор».
Також зустріч відвідає автор ікони, який є деканом іконописної школи.
Презентація відбудеться завтра, 22 лютого, о 14.00 у приміщенні краєзнавчого музею за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.
Вхід на захід вільний.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.