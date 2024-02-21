Аварію на газопроводі у Великій Багачці ліквідували — Пронін

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21 лютого ліквідували аварію на газопроводі у Великій Багачці, яка сталася 19 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Ремонтні роботи на газопроводі тривали протягом трьох днів. Наразі бригади газовиків завершили усі роботи на об'єкті.

Також Пронін додав, що газопостачання до осель мешканців протягом усього цього часу не припинялося.

Нагадаємо, аварія на газопроводі у Великій Багачці сталася у понеділок, 19 лютого. Тоді без газопостачання могли залишитися майже 3000 місцевих мешканців.

Схожий випадок трапився 12 лютого у Новосанжарській громаді — внаслідок аварії стався витік газу. Тоді без газопостачання лишилися близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах. На наступний день аварійну ситуацію ліквідували.

Також 15 лютого поблизу Кременчука у полі між Кривушами та Самусіївкою стався витік газу.