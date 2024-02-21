Хокейний клуб «Кременчук» здобув третю за тиждень перемогу

Хокейний клуб «Кременчук» виграв у вінницьких «Берсерків» з рахунком 3:2. Про це повідомляють у Федерації хокею України.
Майже увесь матч команди вели із рахунком 2:2. Переможну шайбу за півтори хвилини до завершення основного часу, відразу після того, як «Берсерки» не змогли скористатися більшістю, закинув кременчуцький гравець Святослав Тимченко.
«Берсерки» (Вінниця) — «Кременчук» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайби:
Зустрілися команди на арені вінницького льодового клубу.
Переглянути огляд матчу можна на відео.
Нагадаємо, це уже третя перемога кременчуцької команди за останній тиждень. 15 лютого «Кременчук» вдома виграв у херсонського «Дніпра» з рахунком 3:1, а 19 лютого — на виїзді у столичного «Сокола».
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