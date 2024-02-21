Хокейний клуб «Кременчук» здобув третю за тиждень перемогу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 278

Цього разу команда виграла у вінницьких «Берсерків»

Хокейний клуб «Кременчук» виграв у вінницьких «Берсерків» з рахунком 3:2. Про це повідомляють у Федерації хокею України.

Майже увесь матч команди вели із рахунком 2:2. Переможну шайбу за півтори хвилини до завершення основного часу, відразу після того, як «Берсерки» не змогли скористатися більшістю, закинув кременчуцький гравець Святослав Тимченко.

«Берсерки» (Вінниця) — «Кременчук» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби:

0:1 — Геворкян (Абаджян, Т. Савицький)

06:17. 1:1 — Бєлік (Ревука, Дуюн)

09:37 2:1 — Бєлік (Ревука, Дуюн)

20:49. 2:2 — Лялька (Матусевич, Целогородцев, — більш.)

32:51. 2:3 — С. Тимченко (Середницький, Целогородцев).

Зустрілися команди на арені вінницького льодового клубу.

Переглянути огляд матчу можна на відео.

Нагадаємо, це уже третя перемога кременчуцької команди за останній тиждень. 15 лютого «Кременчук» вдома виграв у херсонського «Дніпра» з рахунком 3:1, а 19 лютого — на виїзді у столичного «Сокола».