На проспекті Лесі Українки у 2024 році з'являться підвищені пішохідні переходи

Мер Віталій Малецький зауважив, що це знижує швидкість авто і зменшує кількість їздунів на мотоциклах, які не дають спати ночами
На проспекті Лесі Українки у квітні 2024 року з’являться підвищені пішохідні переходи. Як розповів 28 грудня на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький, відповідну пропозицію вніс депутат Олександр Роженко.
Міський голова повідомив, що вже влаштували засоби заспокоєння руху транспорту на вулиці Перемоги. З цим зверненням на одній з попередніх сесій виступив депутат Геннадій Іванян.
Також він уточнив, що на регульованих пішохідних переходах, де є світлофор, не можна цього робити.
Нагадаємо, у Кременчуці підняті пішохідні переходи встановили на вулицях Ігоря Сердюка в районі вул. Квартальної, на Єднання України, на вулиці Соборній, на Троїцькій.
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