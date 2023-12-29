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Кременчук

На проспекті Лесі Українки у 2024 році з'являться підвищені пішохідні переходи

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 196 Коментарів: 1

 

Мер Віталій Малецький зауважив, що це знижує швидкість авто і зменшує кількість їздунів на мотоциклах, які не дають спати ночами

На проспекті Лесі Українки у квітні 2024 року з’являться підвищені пішохідні переходи. Як розповів 28 грудня на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький, відповідну пропозицію вніс депутат Олександр Роженко.

Міський голова повідомив, що вже влаштували засоби заспокоєння руху транспорту на вулиці Перемоги. З цим зверненням на одній з попередніх сесій виступив депутат Геннадій Іванян.

— Це знижує швидкість (транспорту — ред.), і зменшилася кількість цих їздунів на мотоциклах, які не дають людям вночі спати й створюють небезпеку, — підсумував мер. — Ми продовжимо цю роботу, на проспекті Лесі України є кілька переходів, які треба підняти.

Також він уточнив, що на регульованих пішохідних переходах, де є світлофор, не можна цього робити.

— Якщо будуть аналогічні пропозиції на наступний рік, прошу формувати пакет цих пропозицій, надамо департаменту житлово-комунального господарства і з весни почнемо це робити, — сказав пан Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці підняті пішохідні переходи встановили на вулицях Ігоря Сердюка в районі вул. Квартальної, на Єднання України, на вулиці Соборній, на Троїцькій.

За 5 місяців на вул. Вадима Пугачова, де встановили підняті переходи, не сталося жодної ДТП
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: пішохідний перехід сесія розмітка дороги проспект Лесі Українки
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Коментарі: 1

113
KSV:
Сьогодні, 10:22

В мера малецького бабок багато? То хай віддасть на ЗСУ, а ні - треба відмити, скоро кормушка закінчиться, і з города треба витягти по повній, а на Молодіжний (по Лесі Українки) він всеодно не їздить, то хай там ті переходи і ложать!


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