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Надзвичайні новини

За 5 місяців на вул. Вадима Пугачова, де встановили підняті переходи, не сталося жодної ДТП

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 946

До цього аварії були регулярними

За 5 місяців на вул. Вадима Пугачова, де встановили підняті переходи, не сталося жодної ДТП. Про це заявив очільник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. 


За його словами, на цій ділянці водії постійно порушували швидкісний режим, через що і траплялися аварії. О. Борзенко запевняє, що піднять переходи діють. Він також сподівається, що наступного року у місті їх буде більше. 


Також керівник патрульної поліції розповів, що «Розмітка для любителів штрафів», яку з усіх міст України нанесли у проблемних місцях лише у Києві та у Кременчуці, теж працює. Водії стали значно менше паркуватися у заборонених місцях. Здебільшого це роблять не місцеві. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: розмітка патрульна поліція дтп Борзенко
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