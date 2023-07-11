У центрі Кременчука з'явився ще один піднятий пішохідний перехід

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 777

11 липня у центрі Кременчука з'явився ще один піднятий пішохідний перехід. Його облаштували на вул. Соборній. Він з'єднує сквер Бабаєва з площею Незалежності.

Раніше мерія повідомляла, що такі спеціальні штучні перешкоди обмежують швидкість автомобілів на певній ділянці автошляхів. Укладають їх для безпеки та комфорту учасників дорожнього руху на нерегульованих перехрестях, поблизу освітніх і медичних установ, соціальних закладів, а також там, де існує підвищений ризик аварій.

Далі по вулиці зараз перекритий рух (від перехрестя з вул. Шевченка до Покровської), через облаштування ще одного такого пішоходного переходу.