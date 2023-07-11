Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У центрі Кременчука з'явився ще один піднятий пішохідний перехід

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 777

 

Йти за бургерами стало безпечніше

11 липня у центрі Кременчука з'явився ще один піднятий пішохідний перехід. Його облаштували на вул. Соборній. Він з'єднує сквер Бабаєва з площею Незалежності.

 

Раніше мерія повідомляла, що такі спеціальні штучні перешкоди обмежують швидкість автомобілів на певній ділянці автошляхів. Укладають їх для безпеки та комфорту учасників дорожнього руху на нерегульованих перехрестях, поблизу освітніх і медичних установ, соціальних закладів, а також там, де існує підвищений ризик аварій.

 

Далі по вулиці зараз перекритий рух (від перехрестя з вул. Шевченка до Покровської), через облаштування ще одного такого пішоходного переходу.

 

Фото: Артем Коваленко
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: пішохідний перехід розмітка дороги площа Незалежності вулиця Соборна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх