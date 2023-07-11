На Миргородщині працівник підприємства викрав трактор і сховав його у лісі, прикривши гіллям

7 липня, близько 8.00, з території приватного підприємства у Шишацькій тергромаді Миргородщини зник трактор «МТЗ». Про це повідомила пресслужба поліції.
Пропажу виявив директор тракторної бригади, який і звернувся до правоохоронців. Поліція розпочала розслідування.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Великобагачанського відділення поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти Миргородського райвідділу поліції.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого з проникненням у сховище, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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