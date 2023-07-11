На Миргородщині працівник підприємства викрав трактор і сховав його у лісі, прикривши гіллям

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Тепер йому світить до 8 років тюрми

7 липня, близько 8.00, з території приватного підприємства у Шишацькій тергромаді Миргородщини зник трактор «МТЗ». Про це повідомила пресслужба поліції.

Пропажу виявив директор тракторної бригади, який і звернувся до правоохоронців. Поліція розпочала розслідування.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Великобагачанського відділення поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти Миргородського райвідділу поліції.

— У ході оперативно-розшукових та слідчих дій викрадений трактор виявили неподалік села Ковердина Балка, у лісі, замаскований гіллям. Упродовж години після виявлення транспортного засобу оперативники та слідчі встановили й викрадача. Ним виявився 23-річний робітник цього ж підприємства. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — розповів Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого з проникненням у сховище, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.