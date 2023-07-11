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280 мільйонів гривень аліментів стягнули на Полтавщині за пів року

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

 

Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці боржника можуть позбавити прав на авто та зброю

За результати 6 місяців 2023 року державні виконавці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції стягнули понад 966 мільйонів гривень аліментної заборгованості.

Зокрема статистика по областях склалася наступним чином:

  • Донеччина стягнуто майже 83 млн грн;
  • Луганщина – понад 18 млн грн;
  • Полтавщина – близько 280 млн грн;
  • Сумщина – майже 194 млн грн;
  • Харківщина – більше як 196 млн грн;
  • Чернігівщина – 195,5 млн грн.

Важливо пам’ятати, якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (3 місяці для батьків тяжко хворої дитини або дитини з інвалідністю), окрім арешту банківських рахунків та майна, а також внесення інформації про неплатника аліментів до Єдиного реєстру боржників, передбачена можливість державного виконавця застосовувати до боржника тимчасові обмеження у праві:

  • виїзду за межі України;
  • керування транспортними засобами;
  • користування зброєю;
  • полювання.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: brovary.net.ua
Теги: аліменти
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