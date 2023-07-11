280 мільйонів гривень аліментів стягнули на Полтавщині за пів року

Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці боржника можуть позбавити прав на авто та зброю
За результати 6 місяців 2023 року державні виконавці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції стягнули понад 966 мільйонів гривень аліментної заборгованості.
Важливо пам’ятати, якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (3 місяці для батьків тяжко хворої дитини або дитини з інвалідністю), окрім арешту банківських рахунків та майна, а також внесення інформації про неплатника аліментів до Єдиного реєстру боржників, передбачена можливість державного виконавця застосовувати до боржника тимчасові обмеження у праві:
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