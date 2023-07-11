У Кременчуці на каву та арттерапію запрошують дружин, матерів, сестер і подруг військових

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь запрошує на каву та арттерапію дружин, матерів, сестер і подруг військовослужбовців. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Дати та теми зустрічей «Жіночі кола взаємопідтримки»:
Зустрічі проходитимуть з 14.00 до 16.00 в обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 23/1, 2 поверх, кабінет № 213.
Нових учасниць просять попередньо записатися на зустріч за номером 096-810-85-04 (Ірина). Дзвонити у будні з 8.00 до 16.30 або звернутися у кабінет № 213. Участь безоплатна.
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