У Кременчуці на каву та арттерапію запрошують дружин, матерів, сестер і подруг військових

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Зустрічі проходитимуть в обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь запрошує на каву та арттерапію дружин, матерів, сестер і подруг військовослужбовців. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Дати та теми зустрічей «Жіночі кола взаємопідтримки»:

11 липня — «Як підтримати себе, чоловіка та дітей»;

13 липня — «Що робити з тривогою, розпачем, болем».

Зустрічі проходитимуть з 14.00 до 16.00 в обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 23/1, 2 поверх, кабінет № 213.

Нових учасниць просять попередньо записатися на зустріч за номером 096-810-85-04 (Ірина). Дзвонити у будні з 8.00 до 16.30 або звернутися у кабінет № 213. Участь безоплатна.