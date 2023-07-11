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Чому у Наталь і Євгенів частіше за інших кременчужан виникають проблеми при реєстрації нерухомості

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 336

 

А також у тих, хто має в імені апостроф

За підсумками роботи у першому півріччі 2023 року Департамент державної реєстрації провів детальний аналіз рішень про відмову в проведенні реєстраційних дій. Результати його опублікувала пресслужба міськради.

Кожна третя відмова за заявами про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно пов’язана з наявністю розбіжностей між написанням прізвища, імені та по батькові у паспорті та правовстановлюючому документі.

Поширеними помилками є, зокрема, написання таких імен як «Наталя/Наталія» та «Євген/Євгеній», прізвищ з літерами «И» та «І» або використання апострофа «’».

Це все важливі юридичні питання, що вимагають належної правової реакції — встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Слід зауважити, що встановлення факту належності правовстановлюючого документа не належить до компетенції державного реєстратора. Це є компетенцією суду. Зокрема, відповідно до п. 6 ч.1 ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті (в порядку окремого провадження).

Таким чином, для проведення державної реєстрації речового права у випадку наявності розбіжностей у написанні прізвища, імені та по батькові у паспорті громадянина України та правовстановлюючому документі, є обов’язковим подання  судового рішення.

Своєчасне розв'язання цього питання надалі позбавить Вас від зайвих юридичних клопотів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: нерухомість реєстрація Департамент державної реєстрації
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