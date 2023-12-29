На Кременчуччині оштрафували «чорного археолога», який намагався продати 18 бронзових артефактів

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На Кременчуччині викрили та оштрафували 35-річного «Чорного археолога» з Семенівки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що у березні 2022 року чоловік за допомогою металошукача неподалік одного із сіл Семенівської громади знайшов 18 бронзових тесл. Після цього «чорний археолог» намагався продати їх через спеціалізований сайт в інтернеті, але його помітили правоохоронці.

За висновками експертів, це оригінальні бронзові тесли близькосхідного типу, що були поширені на території Кавказу, Малої Азії та Східної Європи (у тому числі на теренах сучасної України) у добу ранньої та середньої бронзи (III — середина II тис. до нашої ери).

Свою вину у скоєнні кримінального проступку чоловік визнав. Його оштрафували майже на 2 тисячі гривень. Також на користь держави з нього стягнули процесуальні витрати — понад 17 тисяч гривень.

А старовинні тесла передали Національному музею історії України.