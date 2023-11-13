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Кременчук, Здоров'я, Відео, Сюжети

Якщо область передасть Кременчуку приміщення шкірвендиспансеру, його не планують здавати в оренду

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 422

 

Заступниця мера Ольга Усанова зазначила, що лікарів можуть залишити працювати у цій будівлі

У випадку, якщо будівлю Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру Полтавська обласна рада передасть у власність Кременчука, лікарів-дерматологів не переводитимуть у комунальні лікарні, а залишать на старому місці. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова:

— Якщо це приміщення буде передано Кременчуку, ми не проти, щоб там ця служба працювала, вела прийом. Вони б працювали як структура одного з наших кременчуцьких медичних підприємств, було б амбулаторне відділення однієї з лікарень. Так само, як ми зробили з наркодиспансером. Він пройшов цю процедуру раніше. Ми відкрили відділення у лікарні планового лікування, перевели туди працівників, кременчужани там отримують послуги.

На наше запитання, чи не планують приміщення диспансеру здавати в оренду, якщо воно перейде у власність міста, пані Усанова відповіла «звичайно, ні».

За її словами, станом на кінець минулого тижня Кременчуцькій міській раді ще не надійшла відповідь на її звернення щодо того, чи узгодили депутати облради передачу приміщення у володіння міста.

— Якщо вони погодяться передати приміщення, ми навіть готові взяти на себе оплату заробітної плати медичним працівникам. Ми їх готові прийняти у будь-якому випадку. Але питання у тому, де вони будуть знаходитися. Ми кожному лікарю, медсестрі і молодшому медичному персоналу пропонуємо робочі місця, дехто з них уже перейшов у наші комунальні медичні підприємства. А 4 лікарі ще залишилися допрацювати до завершення цієї процедури (до закриття диспансеру — ред.), — каже заступниця мера.

Як прокоментував «Кременчуцькому Телеграфові» директор міського департаменту охорони здоров’я Максим Середа, у випадку передачі приміщення на баланс нашого міста, шкірно-венерологічний диспансер стане відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». А оскільки це специфічна служба, прийом пацієнтів дерматологи вестимуть у тому ж приміщенні — на вул. Полковника Гегечкорі, 34.

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Автор: Катерина Турубара, Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко Відео: Кирило Воронцов
Теги: шкірвендиспансер оренда лікарня Кременчуцька
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