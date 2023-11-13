Якщо область передасть Кременчуку приміщення шкірвендиспансеру, його не планують здавати в оренду

У випадку, якщо будівлю Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру Полтавська обласна рада передасть у власність Кременчука, лікарів-дерматологів не переводитимуть у комунальні лікарні, а залишать на старому місці. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова:
На наше запитання, чи не планують приміщення диспансеру здавати в оренду, якщо воно перейде у власність міста, пані Усанова відповіла «звичайно, ні».
За її словами, станом на кінець минулого тижня Кременчуцькій міській раді ще не надійшла відповідь на її звернення щодо того, чи узгодили депутати облради передачу приміщення у володіння міста.
Як прокоментував «Кременчуцькому Телеграфові» директор міського департаменту охорони здоров’я Максим Середа, у випадку передачі приміщення на баланс нашого міста, шкірно-венерологічний диспансер стане відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». А оскільки це специфічна служба, прийом пацієнтів дерматологи вестимуть у тому ж приміщенні — на вул. Полковника Гегечкорі, 34.
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