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Майже 90 млн грн аліментів примусово стягнули з жителів Кременчуцької громади — Мін’юст

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 155

Загалом з жителів Полтавщини стягнули понад 490 млн грн

За 10 місяців 2023 року з жителів Кременчуцької громади державні службовці примусово стягнули понад 85 мільйонів гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун 13 листопада.

Загалом з жителів Полтавщини стягнули понад 490 млн грн. Серед областей, які підпорядковуються управлінню — це найбільший показник, розповіла Ірина Свистун.

Статистика по областях щодо кількості стягнених аліментів:

  • Полтавщина — понад 490 млн грн;
  • Харківщина — майже 360 млн грн;
  • Сумщина — 343 млн грн;
  • Чернігівщина — 338 млн грн;
  • Донеччина — 144 млн грн;
  • Луганщина — близько 34 млн грн.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: serezniy/depositphotos
Теги: аліменти
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