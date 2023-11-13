Майже 90 млн грн аліментів примусово стягнули з жителів Кременчуцької громади — Мін’юст

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 155

За 10 місяців 2023 року з жителів Кременчуцької громади державні службовці примусово стягнули понад 85 мільйонів гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун 13 листопада.

Загалом з жителів Полтавщини стягнули понад 490 млн грн. Серед областей, які підпорядковуються управлінню — це найбільший показник, розповіла Ірина Свистун.

Статистика по областях щодо кількості стягнених аліментів:

Полтавщина — понад 490 млн грн;

Харківщина — майже 360 млн грн;

Сумщина — 343 млн грн;

Чернігівщина — 338 млн грн;

Донеччина — 144 млн грн;

Луганщина — близько 34 млн грн.

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