Майже 90 млн грн аліментів примусово стягнули з жителів Кременчуцької громади — Мін’юст

За 10 місяців 2023 року з жителів Кременчуцької громади державні службовці примусово стягнули понад 85 мільйонів гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун 13 листопада.
Загалом з жителів Полтавщини стягнули понад 490 млн грн. Серед областей, які підпорядковуються управлінню — це найбільший показник, розповіла Ірина Свистун.
Статистика по областях щодо кількості стягнених аліментів:
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