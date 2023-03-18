У кременчужанина примусово відчужили квартиру за несплату аліментів

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 388

У кременчужанина, який не платив аліменти своїй дитині, примусово відібрали квартиру. Як повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, квартиру в рахунок 300-тисячного боргу по аліментах примусово виставили на продаж фахівці Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчука.

Повідомляється, що нерухомість чоловіка, який протягом 5 років не виконував батьківський обов’язок, стала лотом у системі електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ».

Зазначено, такі дії виконавці застосували відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», який передбачає, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, державні виконавці звертають стягнення на майно боржника.

Відтак родині неплатника повернули всю суму вчасно неперерахованих коштів. Разом з тим, сім’ї додатково був сплачений і штраф за вимушене очікування - більше 100 тисяч гривень. Загалом дитина отримала 300 тисяч гривень аліментів.



