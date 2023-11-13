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Вперше в Україні жінка очолила чоловічу футбольну команду

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 312 Новини компаній

 

Молодіжний склад «Ворскли» тренуватиме Ія Андрущак

Титулована українська футболістка Ія Андрущак офіційно очолили чоловічу команду футбольного клубу «Ворскла» U-19, ставши першою жінкою-тренеркою чоловічої команди.

— Ексгравчиня жіночої «Ворскли» і Національної збірної України, яка має безліч титулів та відзнак українського футболу, погодилася на пропозицію клубного керівництва попрацювати з найближчим резервом «біло-зелених», — йдеться у повідомленні пресслужби ФК «Ворскла» на його офіційному сайті.

Ія Рафаелівна Андрущак стала першою жінкою, яка очолила в Україні професійну чоловічу футбольну команду. Контракт розраховано на пів року. Відтак, під керівництвом нової тренерки полтавці проведуть частину сезону в Молодіжній лізі, яка завершиться у травні.

Тренерка завершила футбольну кар'єру у серпні 2021 року. З того моменту Ія здобула тренерський диплом УЄФА рівня А та працювала у тренерських штабах жіночої збірної України та «Ворскли», однак самостійного досвіду дотепер не мала.

Перший матч під керівництвом нової тренерки «Ворскла» U19 провела у п’ятницю, 10 листопада. Полтавці зіграли виїзний матч проти однолітків з «Оболоні» у межах Молодіжної ліги України. Матч завершився перемогою підопічних Ії Андрущак з мінімальним рахунком 1:0.

Примітним є той факт, що багаторічний спонсор і партнер футбольного клубу «Ворскла», компанія Ferrexpo, також у своїй діяльності дотримується принципів зміцнення гендерної рівності та демонструє комплексний підхід до розв'язання цього питання.

Ferrexpo — один із трендсетерів великого українського бізнесу, що демонструє комплексний підхід до питань інклюзивності та гендерної рівності. Так, у 2022 році компанія підписала Принципи розширення прав і можливостей жінок, які сприяють підтримці гендерної рівності.

Одним із пріоритетів групи є різноманітність на керівному рівні та заохочення кар’єрних можливостей для жінок.

З 2020-го Ferrexpo втілює комплексну DE&I-стратегію, впроваджуючи принципи інклюзивності та гендерної рівності. Завдяки їй за останні три роки кількість жінок на керівних посадах (менеджерський склад) зросла на 60%. Частка жінок на керівних посадах у 2022-му році складала 21%, метою є до 2030-го досягти показника у 25%.

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Автор: ФК «Ворскла»
Теги: Ворскла Ferrexpo
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