Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Під Бахмутом загинув воїн з Кременчука Іван Юрченко з позивним «Чугайстер»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 302

 За проявлену мужність Іван отримав «Золотий хрест»

29 жовтня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Іван Юрченко. Герой загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка, Донецької області. У полеглого воїна залишились мама та бабуся.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, Іван Олексійович Юрченко закінчив ліцей № 11, згодом Кременчуцький національний університет. Тривалий час працював у барбершопі. 

Іван з позивним «Чугайстер» з початку повномасштабного наступу Росії став на захист України. За проявлену мужність отримав «Золотий хрест». 

 

— 29 жовтня Ваня покинув нас під час одного з розвідкових завдань. Ваня був сміливим, відважним та завжди мав гумор у будь-якій ситуації. Якщо потрібна була допомога або підтримка, йому не треба було говорити — він завжди був поруч. Спочивай спокійно воїне, русня незабаром буде здолана, — поділилися у соцмережах друзі загиблого воїна. 

Прощання відбудеться завтра, 14 листопада, а саме:

  • 11.00 відбудеться прощання у Міському палаці культури;
  • 12.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають!

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх