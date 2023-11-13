Під Бахмутом загинув воїн з Кременчука Іван Юрченко з позивним «Чугайстер»

29 жовтня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Іван Юрченко. Герой загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка, Донецької області. У полеглого воїна залишились мама та бабуся.
За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, Іван Олексійович Юрченко закінчив ліцей № 11, згодом Кременчуцький національний університет. Тривалий час працював у барбершопі.
Іван з позивним «Чугайстер» з початку повномасштабного наступу Росії став на захист України. За проявлену мужність отримав «Золотий хрест».
Прощання відбудеться завтра, 14 листопада, а саме:
Співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають!
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