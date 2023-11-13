Під Бахмутом загинув воїн з Кременчука Іван Юрченко з позивним «Чугайстер»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 302

29 жовтня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Іван Юрченко. Герой загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка, Донецької області. У полеглого воїна залишились мама та бабуся.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, Іван Олексійович Юрченко закінчив ліцей № 11, згодом Кременчуцький національний університет. Тривалий час працював у барбершопі.

Іван з позивним «Чугайстер» з початку повномасштабного наступу Росії став на захист України. За проявлену мужність отримав «Золотий хрест».

— 29 жовтня Ваня покинув нас під час одного з розвідкових завдань. Ваня був сміливим, відважним та завжди мав гумор у будь-якій ситуації. Якщо потрібна була допомога або підтримка, йому не треба було говорити — він завжди був поруч. Спочивай спокійно воїне, русня незабаром буде здолана, — поділилися у соцмережах друзі загиблого воїна.

Прощання відбудеться завтра, 14 листопада, а саме:

11.00 відбудеться прощання у Міському палаці культури;

12.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають!