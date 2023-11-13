Затримали двох озброєних кременчужан, які вкрали з терміналів понад 400 тисяч гривень, — поліція

На Полтавщині поліціянти та спецпризначенці затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.
Під час слідчих дій та оперативних заходів встановили, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від 3 до 5 крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тис. грн. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів і сума завданих збитків може зрости.
За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рикуна, фігурантами виявились 36-річний та 29-річний жителі Кременчука.
За цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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