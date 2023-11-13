Затримали двох озброєних кременчужан, які вкрали з терміналів понад 400 тисяч гривень, — поліція

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

На Полтавщині поліціянти та спецпризначенці затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Під час слідчих дій та оперативних заходів встановили, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від 3 до 5 крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тис. грн. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів і сума завданих збитків може зрости.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рикуна, фігурантами виявились 36-річний та 29-річний жителі Кременчука.

— В ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями їх проживання, слідчі виявили грошові кошти, зброю з боєприпасами, картки різних мобільних операторів та інші речові докази. Фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозри та обрано судом запобіжні заходи — тримання під вартою строком 60 діб. Наразі слідчі перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, — розповів Рикун.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.



Тривають слідчі дії.

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