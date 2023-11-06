Внаслідок останнього удару безпілотників по Кременчуцькому НПЗ пошкоджені шість будинків

Внаслідок останнього удару БПЛА по Кременчуцькому нафтопереробному заводу у ніч на 1 листопада пошкоджені 6 житлових будинків та кілька сараїв в одному з сіл біля Кременчука.
Про це на ранковому брифінгу 6 листопада повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, люди не постраждали, а дахи та вікна пошкоджених будинків відремонтували протягом кількох днів завдяки допомозі громади.
Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Кременчук зазнав атаки ударних БпЛА. Росіяни поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці.
На підприємстві виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ніхто не постраждав. Тоді про пошкодження житлових будинків ані у Кременчуці, ані в навколишніх селах ніхто не повідомляв.
До того по НПЗ прилітало в ніч на 20 вересня 2023 року.
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