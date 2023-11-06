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Кременчук, Полтавщина

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін минулими вихідними відвідав Кременчуччину

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 1

 

Робоча поїздка була присвячена питанням забезпечення життєдіяльності району

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін минулими вихідними відвідав Кременчук та район. Робоча поїздка була присвячена питанням забезпечення життєдіяльності району.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, під час поїздки очільник Полтавщини зустрічався з ним, міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та керівниками деяких підприємств.

Варто зазначити, що це був другий візит Філіпа Проніна на Кременчуччину після призначення його на посаду начальника Полтавської ОВА 10 жовтня.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін «таємно» відвідав Кременчуччину
Проніна призначили головою Полтавської ОДА
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Полтавська ОВА візит
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