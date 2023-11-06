Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін минулими вихідними відвідав Кременчуччину

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін минулими вихідними відвідав Кременчук та район. Робоча поїздка була присвячена питанням забезпечення життєдіяльності району.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, під час поїздки очільник Полтавщини зустрічався з ним, міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та керівниками деяких підприємств.
Варто зазначити, що це був другий візит Філіпа Проніна на Кременчуччину після призначення його на посаду начальника Полтавської ОВА 10 жовтня.
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