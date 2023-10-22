«Тут є що робити туристу», – блогерка з Сум розповіла про цікавинки Кременчука

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 3

Блогерка Анна Будакова з Сум на своєму Ютуб-каналі «Поїхали разом» опублікувала відео про свою подорож Кременчуком.

Дівчина написала під відео, що спочатку була налаштована скептично, бо «що може бути унікального у цьому промисловому місті?» Але у результаті Кременчук її приємно здивував.

Анна показує квартиру, у якій ночувала, а потім прогулюється парками та пляжами нашого міста, купається у прохолодному осінньому Дніпрі, відвідує скелю – гранітний реєстр та розповідає про візитівку Кременчука.

– Тут є що робити туристу, є що побачити, є куди сходити та де прогулятися, – підсумовує блогерка.

Також на каналі Анни Будакової є туристичний огляд гори Пивихи, що за 40 км від Кременчука, у Градизьку. Пивиху вона називає «Кримом на Сході» і захоплюється місцевими краєвидами.

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