«Тут є що робити туристу», – блогерка з Сум розповіла про цікавинки Кременчука

Блогерка Анна Будакова з Сум на своєму Ютуб-каналі «Поїхали разом» опублікувала відео про свою подорож Кременчуком.
Дівчина написала під відео, що спочатку була налаштована скептично, бо «що може бути унікального у цьому промисловому місті?» Але у результаті Кременчук її приємно здивував.
Анна показує квартиру, у якій ночувала, а потім прогулюється парками та пляжами нашого міста, купається у прохолодному осінньому Дніпрі, відвідує скелю – гранітний реєстр та розповідає про візитівку Кременчука.
Також на каналі Анни Будакової є туристичний огляд гори Пивихи, що за 40 км від Кременчука, у Градизьку. Пивиху вона називає «Кримом на Сході» і захоплюється місцевими краєвидами.
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