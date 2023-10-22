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Як кременчужанам отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 221

 

Процес використання електронних рецептів став більш зручним

Українці відтепер можуть отримати перший е-рецепт без відвідування лікаря. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Якщо раніше пацієнти могли отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань, то в усіх інших випадках була потрібна обов’язкова фізична присутність на прийомі у лікаря. Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою.

Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування е-рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію.

— При цьому у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), — зауважують у МОЗ.

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, що МОЗ збільшило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, з 30 до 90 календарних днів.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: е-рецепт рецепт електронний рецепт МОЗ зміни прийом
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