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Що не можна кидати в компост у жодному разі - поради городникам

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 294

Компост восени: як робити, що можна і не можна додавати - Simya


Компостування - дивовижний і зручний спосіб позбутися непотрібних відходів після прибирання на ділянці. Як "виготовити" правильний компост та що можна кидати в компостну купу, а що ні


Компостування - дивовижний і зручний спосіб позбутися непотрібних відходів після прибирання на ділянці. Однак не всі дачники знають, що можна кидати в компостну купу, а що ні.

Чи можна мандаринові кірки класти в компост

Існує думка, що в компостну купу не можна кидати шкірку цитрусових - насправді це не так. Міф про те, що ефірні олії в складі кірочок можуть нашкодити грунту - не більше ніж перебільшення. Наприклад, у кілограмі мандаринових або апельсинових кірок мінімальна кількість олій - ці кілька грамів ніяк не вплинуть на грунт.

Чи можна класти попіл у компост

Вугільний попіл категорично не можна використовувати для компостної ями або купи, а ось деревний - навпаки. Багато дачників рекомендують розсипати попіл по грядках або кидати в компост. Він передає свої поживні речовини рослинам і воді, а отже, буде корисним органічним добривом для грунту.

Чи можна класти опале листя в компост

Листя дерев можна в компост додавати без докорів сумління - особливо вдалим вибором стане листя від плодових дерев (сливи, вишні, яблуні або груші), виноградне, кленове, березове і тополине. 

Якщо у вас немає компостної ями або купи, але ви хочете зробити компост з опалого листя в мішках, то використовуйте 50-літрові поліетиленові пакети. Листя слід подрібнити, висипати в мішок і зробити в ньому кілька отворів. Зав'язувати ємність не потрібно, інакше перекриєте доступ кисню до компосту.

Що не можна класти в компостну купу

Крім відходів, які помітно прискорюють процес компостування, один із яких - сечовина - в компост не можна класти все підряд. Існують відходи, які слід тільки викидати у відро для сміття або здавати на переробку. До них належать:

  • екскременти домашніх тварин;
  • пластикові вироби;
  • предмети зі скла, шкіри та гуми;
  • глянцеві журнали та кольоровий папір;
  • тютюнові недопалки;
  • будь-які фарби, отрути, розчинники;
  • вміст мішка від пилососа.

До того ж далеко не всі рослинні відходи можна класти в компост. Гнилі яблука, хворі гілки, уражені інфекцією плоди і хвою краще закопати на ділянці або спалити в багатті, запобігаючи ризику розвитку хвороб. 

Кристина КАЩАВЦЕВА

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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: simya.com.ua
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