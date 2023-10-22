Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 23 жовтня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 23 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- квт. 278, 12-35;
- просп. Лесі Українки, 12, 18.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15, 17;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11, 16/16-36;
- просп. Свободи, 60/1-108, 78-118;
- вул. Вадима Бойка, 11-22;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Квартальна, 3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20;
- пров. Аркадія Гайдара, 7/10;
- вул. Михайла Коцюбинського, 18, 20;
- пров. Лісний, 7/10;
- вул. Перемоги, 12А-62;
- вул. Полковника Гегечкорі, 6, 12, 16/64;
- вул. Троїцька, 5, 7/5, 9/16, 11;
- вул. Богдана Хмельницького, 1-3.
У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:
- вул. Кагамлицька, 40/23-42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
У зв'язку з виконанням робіт з розчищення трас ПЛ:
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
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