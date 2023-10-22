Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 23 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

квт. 278, 12-35;

просп. Лесі Українки, 12, 18.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15, 17;

вул. Майора Пугача, 13-50/11, 16/16-36;

просп. Свободи, 60/1-108, 78-118;

вул. Вадима Бойка, 11-22;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

вул. Хорольська, 98/4-209/6.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Квартальна, 3;

вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;

бульв. Українського Відродження, 20;

пров. Аркадія Гайдара, 7/10;

вул. Михайла Коцюбинського, 18, 20;

пров. Лісний, 7/10;

вул. Перемоги, 12А-62;

вул. Полковника Гегечкорі, 6, 12, 16/64;

вул. Троїцька, 5, 7/5, 9/16, 11;

вул. Богдана Хмельницького, 1-3.

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:

вул. Кагамлицька, 40/23-42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169.

У зв'язку з виконанням робіт з розчищення трас ПЛ: