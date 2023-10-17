За час повномасштабної війни захищати Україну добровільно пішло 12 тисяч жінок — Міноборони

За майже два роки повномасштабної війни кількість жінок в українському війську зросла на 40% — добровільно на військову службу вступили понад 12 тисяч захисниць України. Наразі військову службу проходять близько 43 тисячі жінок.
До 24 лютого 2022 року кількість жінок у лавах ЗСУ становила близько 30 тисяч.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомило Міністерство оборони України.
Міноборони скасувало усі обмеження для призначення військовослужбовиць на посади у військових частинах.
Якщо раніше жінки проходили військову службу переважно на посадах медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині — жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.
Раніше контракт на проходження військової служби укладали жінки віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер контрактниками можуть стати представники обох статей віком від 18 до 60 років.
Жінкам надали можливість для здобуття військової освіти усіх рівнів. З 2019-го року уряд дозволив приймати дівчат до військових ліцеїв.
Жінки, які мріють стати офіцерами ЗСУ, мають доступ до вищої військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.
В Міноборони зазначають, що продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних.
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