Біля скверу ім. Бабаєва висаджують липи

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» на вулиці Ігоря Сердюка, біля скверу ім. Олега Бабаєва, висаджують нові дерева. Відповідні світлини зробив фотокор «Кременчуцького Телеграфа» вранці 17 жовтня.
Як розповіли ТЪ у пресслужбі Кременчуцької міської ради, поряд зі сквером з'являться 10 нових лип. Планова висадка дерев розпочалась ще навесні цього року. Зазначимо, що згідно з тендерною документацією, КП «Благоустрій Кременчука» закупив 50 дерев липи дрібнолистої «Ранчо» по 7 490 грн за штуку.
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