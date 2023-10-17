Біля скверу ім. Бабаєва висаджують липи

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 263 Коментарів: 1

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» на вулиці Ігоря Сердюка, біля скверу ім. Олега Бабаєва, висаджують нові дерева. Відповідні світлини зробив фотокор «Кременчуцького Телеграфа» вранці 17 жовтня.

Як розповіли ТЪ у пресслужбі Кременчуцької міської ради, поряд зі сквером з'являться 10 нових лип. Планова висадка дерев розпочалась ще навесні цього року. Зазначимо, що згідно з тендерною документацією, КП «Благоустрій Кременчука» закупив 50 дерев липи дрібнолистої «Ранчо» по 7 490 грн за штуку.

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