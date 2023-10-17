журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Біля скверу ім. Бабаєва висаджують липи

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 263 Коментарів: 1

 

Кожне дерево коштує майже 7,5 тис. грн

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» на вулиці Ігоря Сердюка, біля скверу ім. Олега Бабаєва, висаджують нові дерева. Відповідні світлини зробив фотокор «Кременчуцького Телеграфа» вранці 17 жовтня.

Як розповіли ТЪ у пресслужбі Кременчуцької міської ради, поряд зі сквером з'являться 10 нових лип. Планова висадка дерев розпочалась ще навесні цього року. Зазначимо, що згідно з тендерною документацією, КП «Благоустрій Кременчука» закупив 50 дерев липи дрібнолистої «Ранчо» по 7 490 грн за штуку.

Читайте також:

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: дерева липа Благоустрій Кременчука сквер ім. Бабаєва
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

640
Andron777:
Сьогодні, 11:38

Знову у своїх закупились?smirk


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх