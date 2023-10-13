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У Кременчуці для навчання чиновників мерії за бюджетні кошти придбають квадрокоптер

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 138 Коментарів: 1

 

На купівлю квадрокоптера, акумуляторів та зарядного пристрою виділили понад 166 тисяч гривень

У п’ятницю, 13 жовтня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення 166 055 грн на придбання квадрокоптера, акумуляторів та зарядного пристрою для забезпечення навчального процесу. Кошти виділяються Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Рішення міськвиконкомом було прийнято напередодні сесії, 12 жовтня, враховуючи звернення директора департаменту.

 

Нагадаємо, що для проходження військового вишколу чиновників мерії та працівників комунальних підприємств Кременчука затверджена спеціальна «Програма загальновійськової підготовки працівників структурних підрозділів та комунальних підприємств до територіальної оборони для забезпечення національного спротиву». Її оновили 1 вересня, збільшивши фінансове забезпечення на придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення навчального процесу на 200 тисяч гривень. За ці кошти планувалося придбати квадрокоптер DJI Mavic 3E та комплект з трьох акумуляторів і зарядного пристрою.

Цю програму депутати міської ради затвердили 10 березня 2023 року.

А 9 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади понад 125 тисяч гривень на придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення навчального процесу за цією програмою.

Через тиждень, 16 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення 311 тисяч гривень на «придбання обладнання для створення навчальних класів з загальновійськової підготовки.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: AFP
Теги: квадрокоптер Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцька міська рада виконком навчання чиновники
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Коментарі: 1

634
Andron777:
Сьогодні, 15:08

Чиновникам нікол не прийдеться користуватись квадракоптером. Це так,  чергова забавка для чиновників за гроші платників податків.


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