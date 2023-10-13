Вийшов конверт, присвячений 25-річчю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»

Його урочисто погасили в Кременчуці на пошті в присутності керівників ансамблю Вікторії та Володимира Білецьких
Кременчуцьке товариство філателістів випустило поштовий конверт, присвячений 25-річчю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука». Сьогодні, 13 жовтня, конверт разом із маркою з гербом Кременчука погасили спеціальним штемпелем постійної дії «Кременчук місто легенд. Пливе щука з Кременчука».
Участь у погашенні взяли голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр й керівники ансамблю «Скрипки Кременчука» Вікторія та Володимир Білецькі.
Усе своє професійне життя подружжя присвятило музиці. Багато років вони працювали у музичній школі № 2, виховали цілу когорту талановитих учнів. «Скрипки Кременчука» — многократні переможці конкурсів та фестивалів, володарі Гран-прі та носії почесного звання «Самодіяльний Народний колектив».
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