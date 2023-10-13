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Кременчук, Культура

Вийшов конверт, присвячений 25-річчю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 109

 

Його урочисто погасили в Кременчуці на пошті в присутності керівників ансамблю Вікторії та Володимира Білецьких

Кременчуцьке товариство філателістів випустило поштовий конверт, присвячений 25-річчю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука». Сьогодні, 13 жовтня, конверт разом із маркою з гербом Кременчука погасили спеціальним штемпелем постійної дії «Кременчук місто легенд. Пливе щука з Кременчука».

Участь у погашенні взяли голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр й керівники ансамблю «Скрипки Кременчука» Вікторія та Володимир Білецькі.

— Завтра, 14 жовтня, відбудеться наш ювілейний концерт, присвячений 25-річчю ансамблю. Ми запрошуємо всіх, хто любить класичну музику. Ми виступимо в неповному складі, з десяти учасників на сцену вийде сім скрипалів. У нас дуже цікава програма, унікальність якої — це гра всіх композицій напам’ять протягом півтори години концерту. Також ми порадуємо нашого шанувальника новими костюмами, які нам зробила пані Олена із ательє «Мадлен». А сьогодні, напередодні цієї події, товариство філателістів також зробило нам дуже приємний подарунок — випустило конверт з зображенням нашого ансамблю, — розповіла пані Вікторія.

 

Усе своє професійне життя подружжя присвятило музиці. Багато років вони працювали у музичній школі № 2, виховали цілу когорту талановитих учнів. «Скрипки Кременчука» — многократні переможці конкурсів та фестивалів, володарі Гран-прі та носії почесного звання «Самодіяльний Народний колектив».

— Ми випустили конверт до 25-річчя «Скрипок Кременчука». Це наша гордість, це наша культура та історія. 25 років — солідна дата, тож ми не змогли залишитися осторонь, та випустили конверт, — зазначив голова Кременчуцького товариства філателістів і затятий колекціонер Володимир Скляр.

 

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: конверт спецпогашення Скрипки Кременчука
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