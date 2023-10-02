Нацбанк України ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналом 10 гривень

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 257 Коментарів: 1

Купити їх можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 жовтня

Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналом 10 гривень. Про це йдеться на сторінці НБУ у фейсбуці.

Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами. Він близький та зрозумілий кожному українцю — чи то з безкраїх степів Херсонщини, чи то з-за порогів широкого Дніпра, чи то з високих карпатських гір. Його готують наші воїни-захисники на передовій у польових кухнях, його готують на тимчасово окупованій Донеччині та у Криму. Борщ — наш маркер національної ідентичності. Недарма наш ворог так затято намагався присвоїти собі цю страву. Не вийшло.

Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Наводимо кілька фактів про нові монети «Український борщ»: