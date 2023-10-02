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Кременчук, Культура, Україна, Світ

Нацбанк України ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналом 10 гривень

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 257 Коментарів: 1

 

Купити їх можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 жовтня

Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналом 10 гривень. Про це йдеться на сторінці НБУ у фейсбуці.

Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами. Він близький та зрозумілий кожному українцю — чи то з безкраїх степів Херсонщини, чи то з-за порогів широкого Дніпра, чи то з високих карпатських гір. Його готують наші воїни-захисники на передовій у польових кухнях, його готують на тимчасово окупованій Донеччині та у Криму. Борщ — наш маркер національної ідентичності. Недарма наш ворог так затято намагався присвоїти собі цю страву. Не вийшло.

Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

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Наводимо кілька фактів про нові монети «Український борщ»:

  • монети продовжують серію «Українська спадщина»;
  • дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль;
  • на аверсі монет зображено теплу, затишну композицію – господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу;
  • на реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем;
  • продаж монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Борщ монети нацбанк культурна спадщина ЮНЕСКО
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Коментарі: 1

607
Andron777:
Сьогодні, 11:11

Краще б думали як інфляцію зменшити під час війни, а не монетки випускати. Кому вони зараз потрібні? Люди і так вже на межі...


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