Кременчужанка Ірина Петруніна потребує допомоги: жінка втратила зір, але шанс на його відновлення є

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 301

Жителька Кременчука Ірина Петруніна два роки тому повністю втратила зір. В Україні їй допомогти не змогли, проте ізраїльські лікарі кажуть, що шанс на відновлення зору є. Обстеження закордоном коштує 200 тис. грн, але жінка таких грошей не має, тому вона просить про допомогу.

Про це Ірина розповіла Кременчуцькому Телеграфу.

Ірина – одинока мати, яка виховує сина з особливими вадами. Вона хоче розпочати лікування дитини, але сама потребує допомоги. Проблеми з зором у неї розпочалися два роки тому через погіршення стану здоров’я. Ірина зазначила, що фінансові можливості родини й друзів вичерпалися, а допомога з боку влади – замала, щоб покрити хоча б десяту частину витрат.

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