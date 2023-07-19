Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Ірина Петруніна потребує допомоги: жінка втратила зір, але шанс на його відновлення є

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 301

 

Обстеження в Ізраїлі коштує 200 тисяч гривень

Жителька Кременчука Ірина Петруніна два роки тому повністю втратила зір. В Україні їй допомогти не змогли, проте ізраїльські лікарі кажуть, що шанс на відновлення зору є. Обстеження закордоном коштує 200 тис. грн, але жінка таких грошей не має, тому вона просить про допомогу.

Про це Ірина розповіла Кременчуцькому Телеграфу. 

Ірина – одинока мати, яка виховує сина з особливими вадами. Вона хоче розпочати лікування дитини, але сама потребує допомоги. Проблеми з зором у неї розпочалися два роки тому через погіршення стану здоров’я. Ірина зазначила, що фінансові можливості родини й друзів вичерпалися, а допомога з боку влади – замала, щоб покрити хоча б десяту частину витрат. 

Номер картки:

mono: 4441114419664022

Закордонні картки:

4731219125641351 (долар)

4731519125636336 (євро)

Facebook-cторінка Ірини

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх